Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

16.07.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gazimağusa’da Güzel Yol Sokak üzerinde, Muhammet TORUNTAY (E-27) 181 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki CARLİNE plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Necati Taşkın sokak kavşağına geldiğinde dikkatsizce kavşağa giriş yapması sonucu, o esnada sağından sokak üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Erbay KURTULUŞ (E-50) yönetimindeki RHA 3286 plakalı İtfaiye aracının önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Yol kenarında ölü bulundu... Polisten açıklama Yol kenarında ölü bulundu... Polisten açıklama


Kaza sonucu yaralanan CARLİNE plakalı araçta yolcu olarak bulunan Aysu TORUNTAY (K-24), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. CARLİNE plakalı araç sürücü Muhammet TORUNTAY tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.