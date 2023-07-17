Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

16.07.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gazimağusa’da Güzel Yol Sokak üzerinde, Muhammet TORUNTAY (E-27) 181 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki CARLİNE plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Necati Taşkın sokak kavşağına geldiğinde dikkatsizce kavşağa giriş yapması sonucu, o esnada sağından sokak üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Erbay KURTULUŞ (E-50) yönetimindeki RHA 3286 plakalı İtfaiye aracının önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.



Kaza sonucu yaralanan CARLİNE plakalı araçta yolcu olarak bulunan Aysu TORUNTAY (K-24), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. CARLİNE plakalı araç sürücü Muhammet TORUNTAY tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.