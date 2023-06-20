Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

19.06.2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Çatalköy’de Şht. Zeka Adil Sokak üzerinde, Hazım ÖZGÖREN (E-63) 238 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HV 577 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdal AKSU (E-35) yönetimindeki GB 351 plakalı aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. HV 577 plakalı araç sürücüsü Hazım ÖZGÖREN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.