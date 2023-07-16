Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Paul Vincent DIBBLEE (E-56) 228 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki US 926 plakalı araç ile Girne-Tatlısu Anayoluna giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Girne istikametine doğru seyreden Salih KAVUNOĞLU (E-49) yönetimindeki GU 986 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan GU 986 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fatma KAVUNOĞLU (K-80) ve Emine KAVUNOĞLU (K-39), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındılar.

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US 926 plakalı araç sürücüsü Paul Vincent DIBBLEE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.