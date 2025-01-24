Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

24.01.2025 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 15-16’ıncı kilometreleri arasında Granel Çemberi mevkiinde, Hamza KÜÇÜK (E-37) 170 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UE 955 plakalı salon araç ile Karpaz istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Granel Çemberine geldiğinde, o esnada çemberi dönmekte olan Halil ÖZBAY(E-27) yönetimindeki HH 244 plakalı aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Çarpışmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulan UE 955 plakalı araç, bir oto galeriyi çevreleyen duvara da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

UE 955 plakalı araç sürücüsü Hamza KÜÇÜK, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.