Polisin açıklaması şöyle:

15.11.2024 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Münür Sokak üzerinde, Emperor Divine IWU (E-24), 215 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JY 449 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada İktisat Bankası önlerine geldiğinde, yolun sağında park halinde bulunan PV 964 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonrası durmayıp olay yerinden ayrılan JY 449 plakalı araç sürücüsü, Şht. Yılmaz Yolcu Sokağına dönüşe geçip doğu istikametine doğru seyrettiği esnada, aynı sokak üzerinde İlker DOĞRAMACIOĞLU (E-29)’nun içinde bulunduğu ve park halinde bulunan HN 040 plakalı aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle JY 449 plakalı araç kontrolden çıkarak, yolun solundaki banket içerisinde yine park halinde bulunan CH 563 plakalı araca çarpıp durmuştur. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan CH 563 plakalı araç ise, bir ikametgahın bahçe kapısı ve duvarı ile gerisinde banket içerisinde park halinde bulunan VL 390 plakalı araca çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan HN 040 plakalı araç sürücüsü İlker DOĞRAMACIOĞLU, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan JY 449 plakalı araç sürücüsü Emperor Divine IWU tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.