Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.07.2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Nihat BABA (E-59) 111 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UT 682 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve kaldırım taşına çarptıktan sonra, takla atarak tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

PGM - BASIN SUBAYLIĞI