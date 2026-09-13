Polis Basın Bültenine göre, dün A.Ş(E-21) 58 miligram alkollüyken VM 308 plakalı salon aracıyla Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Y.D.Ü. Hastanesi hizasında, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan dışarıya çıktı ve yol kenarında bulunan toprak set ile akasya ağacına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan M.K (E-20) ve İ.Ç (E-20), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.