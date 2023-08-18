Kaya Artemis Çemberi ile Bafra çemberi arasında bulunan Bafra köyü kavşağında dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında yürümekte olan 21 yaşındaki yayaya çarptı. Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin verilen bilgiye göre, Cemal Yıldırım (E-34) 104 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DY 667 plakalı salon araç ile Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçip, yol kenarında yürümekte olan yaya Aichurok Sadyrbekova’ya (K-21) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Aichurok Sadyrbekova, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol dirsekte kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Cemal Yıldırım tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

