Polisin açıklaması şöyle:

24.11.2024 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, Saheed Abbey MUHAMMED (E-38) 148 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZPA 720 plakalı salon araç ile doğu istikametine ters yöne doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada Atatürk Caddesi üzerinde 125 miligram alkollü içki tesiri altında güney istikametine doğru seyreden İbrahima OLUNREBI (E-26) yönetimindeki VS 465 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle ileri savrulan ZPA 720 plakalı araç, yolun sağından çıkmış ve kaldırım üzerinde bulunan demir trafik kunisine ve bir işyerine ait kolona çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZPA 720 plakalı araç sürücüsü Saheed Abbey MUHAMMED ve VS 465 plakalı araç sürücüsü İbrahima OLUNREBI, alkollü içki tesiri altında arAç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.