Güzelyurt’ta meydana gelen trafik kazasında, 175 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan sürücü tutuklandı.

Polis açıklamasına göre kaza, dün gece saat 02.00 sıralarında Ecevit Caddesi’nde meydana geldi. İ.E. (E-50), kullandığı salon araçla Köprülüzade Sokak’tan dikkatsiz şekilde sağa, güney istikametine döndüğü sırada yolun solunda park halinde bulunan başka bir araca çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Alkollü sürücü bahçe duvarına çarptı

Gazimağusa’da Somut Sokak’ta dün meydana gelen kazada, 180 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan sürücü yaralandı.

Polis açıklamasına göre N.M. (E-28), yönetimindeki salon aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol el bileğinde kırık teşhisiyle tedavi edildi ve ardından ortopedi servisinde gözetim altına alındı.

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda kaza

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Turunçlu ile İnönü Yol Kavşakları arasında dün gece saat 01.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Polis açıklamasına göre Y.O. (E-30), kullandığı salon araçla aynı istikamette seyreden C.Z. (E-28) yönetimindeki başka bir aracın arka kısmına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yolun solundan çıkarak tarla içerisinde durdu.

Kazada her iki sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan S.C.Z. (E-35) ve B.A. (K-32) yaralandı.

Yaralılar, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından B.A. ve C.Z. taburcu edildi. Y.O. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, diğer araçta yolcu olarak bulunan S.C.Z. ise sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin nöroloji servisinde gözetim altına alındı.