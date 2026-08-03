Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan göre, dün saat 21.30 sıralarında İskele-Gazimağusa ana yolunda, 141 promil alkollü sürücü M.T.B(E-38), YS 234 plakalı salon araç ile sağ şeritte güney doğru dikkatsiz şekilde seyredip sol şeride geçtiği sırada, sol şeritte güney istikametine doğru seyreden H.K yönetimindeki MZ 333 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, M.T.B aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, dün 21.30 sıralarında Girne-Alsancak çevre yolunda alkollü sürücünün neden olduğu kazada, 116 promil alkollü sürücü I.B (E-43), KZR 734 plakalı salon araç ile Girne’ye doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada kırmızı ışıkta duran O.E.A (E-28) yönetimindeki VD 650 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı. I.B aleyhinde ise alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.