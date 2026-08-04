Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza 3 Ağustos 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında, Mehmetçik-Çayırova Anayolu'nun 2-3'üncü kilometreleri arasında meydana geldi.
M.C.A. (23), 106 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki salon araçla doğu istikametinden batıya doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından sağ ayak tarak kemiklerinde kırık teşhisiyle Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.