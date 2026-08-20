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Üç şahıs da suçüstü tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan KKTC’de tüp bebek tedavisi gören ve şüphe taşıyan ailelere başvuru çağrısı

19 ve 20 Ağustos 2026 tarihlerinde meydana gelen olaylarda, Girne’de F.B. (E-25) 152 miligram, Gazimağusa’da S.S.A. (E-66) 95 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş halde bulundu. Bafra’da ise D.Ç. (E-44), nefes örneği vermeyi reddetti.

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