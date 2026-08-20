19 ve 20 Ağustos 2026 tarihlerinde meydana gelen olaylarda, Girne’de F.B. (E-25) 152 miligram, Gazimağusa’da S.S.A. (E-66) 95 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş halde bulundu. Bafra’da ise D.Ç. (E-44), nefes örneği vermeyi reddetti.
Sağlık Bakanlığı'ndan KKTC’de tüp bebek tedavisi gören ve şüphe taşıyan ailelere başvuru çağrısı
İçeriği Görüntüle
Bahse konu şahısların, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edildi.
Üç şahıs da suçüstü tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.