Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 6 Eylül 2026 tarihinde saat 22.15 sıralarında Yedikonuk-Balalan Çemberi arasında bulunan araç sığınma park alanında, 219 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen R.G. (K-43), yolcu olarak bulunduğu aracın sürücüsüyle tartıştı.

R.G.’nin tartışma sırasında ayağıyla aracın ön camına vurarak camı kırdığı ve araca hasar verdiği belirtildi. Şahsın ayrıca makul bir sebebi olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği kaydedildi.

R.G. polis tarafından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Girne ve Karaoğlanoğlu’nda iki kişi tutuklandı

Öte yandan, 6-7 Eylül 2026 tarihlerinde Karaoğlanoğlu Halk Plajı ile Girne’de Hüseyin Zekai Hoca Sokak üzerinde iki ayrı sarhoşluk ve rahatsızlık olayı meydana geldi.

Karaoğlanoğlu Halk Plajı’nda M.K.’nin (E-50), 133 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği belirtildi.

Girne’de Hüseyin Zekai Hoca Sokak üzerinde ise J.D.D.’nin (E-27) alkollü olduğu sırada çevreye rahatsızlık verdiği kaydedildi. J.D.D.’nin nefes örneği vermeyi reddettiği belirtildi.

Her iki şahıs da polis tarafından tutuklanırken, olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.