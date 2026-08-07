Polis açıklamasına göre, kaza 7 Ağustos 2026 tarihinde saat 06.45 sıralarında Girne - Güzelyurt Anayolu'nun 23-24'üncü kilometreleri arasında meydana geldi.

İddiaya göre Y.A. (K-21), 167 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZZV 648 plakalı salon araçla Çamlıbel istikametine doğru seyir halindeyken, sola meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek, o sırada karşı yönden gelen Turan Obalı (E-85) yönetimindeki FJ 868 plakalı salon aracın önünü tıkadı. İki araç şiddetli şekilde çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Turan Obalı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Diğer araçta bulunan sürücü Y.A. (K-21) ile yolcular Y.G. (E-21) ve S.D. (K-17) ise ambulanslarla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından müşahede altına alındı.

Polis, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.