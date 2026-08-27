Krah, K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile bir araya geldi.

Birlikten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Temsilcisi ve Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’un eşlik ettiği Krah ile gerçekleştirilen görüşmede, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, K. T. Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş ile K. T. Belediyeler Birliği Dış İlişkiler Birimi’nden Ayşe Oyal Eraltaylı da hazır bulundu.

Özçınar, Krah’ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı sorunlar ve karşı karşıya kaldığı engellemelerin, uluslararası kamuoyunda daha iyi anlaşılmasını sağlamak açısından ziyaretin önemli olduğunu belitti.

Kuzey Kıbrıs’taki yerel yönetimlerin kurduğu temaslara da değinilen görüşmede, bazı belediyelerin Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) yönetiminde de yer aldığı, ayrıca Teşkilat’a üye belediyeler ve Türkiye’deki belediyelerle de kardeşlik ilişkileri yürüttüğü belirtildi.

Başkanlar, ayrıca Kıbrıs Türk Belediyeleri olarak katıldıkları Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Komite toplantılarına da değindi.

Kıbrıs sorunu ve karşılaşılan engellemeler nedeniyle yaşanan sıkıntılara da dikkat çekilen görüşmede Almanya’daki belediyelerle Kuzey Kıbrıs’taki belediyeler arasında kardeşlik ilişkileri kurabileceğine de dikkat çekildi.