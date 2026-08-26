Almanya Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer görüşmede, Kıbrıs Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünün mevcut durumunu, sektörün ülke ekonomisine katkısını ve sektörün karşı karşıya bulunduğu durumu ele aldı.

Görüşmede Kıbrıs Türk iş dünyasının uluslararası alanda yaşadığı sorunlar ve Avrupa’nın Kıbrıs konusundaki yaklaşımı konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, görüşmede Kıbrıs Türk inşaat sektörünün sürdürülebilir gelişiminin önündeki sorunlara dikkat çekti. Gürcafer, Kıbrıs Türk iş dünyasının uluslararası alanda doğrudan temaslarının artırılmasının ve sektörün yaşadığı sorunların Avrupa’daki siyasi çevrelere aktarılmasının önemini vurguladı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nde (KTİMB) gerçekleştirilen görüşmede KTİMB Asbaşkanı Salih Kayım ve Genel Sekreteri Yusuf Önderol da sektörün ülke ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıs Türk iş dünyasının uluslararası alanda doğrudan temas kurmasının önemine vurgu yaptı.

Almanya Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah ise görüşmede ele alınan konuları ve Kıbrıs Türk iş dünyasının yaşadığı sorunları Almanya’ya döndüğünde partisinin gündemine taşıyacağını ve Federal Meclis’te de gündeme getireceğini ifade etti.