Throm, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, "Alman hükümetinin kaçak avlanmayı önlemek için avlanan hayvanların ülkeye sokulmasına yönelik kısıtlamalar planladığı gerekçesiyle Almanya’ya 20 bin fil gönderebileceklerini" söyleyen Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi’nin açıklamalarını değerlendirdi.

AB içinde Türlerin Koruması Yönetmeliğinin başka hayvan türlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefiyle görüşmeler yapıldığını belirten Throm, bunların dünya genelinde büyük risk altında oldukları kabul edilen ve buna göre sınıflandırılan havyan türleri olduğunu ifade etti.

Throm, buradaki konunun sıkı bir şekilde korunan ve nesli tükenmekte olan hayvan türlerinin avlandıktan sonra kafa, post veya diş gibi parçalarının ithal edilmesine izin verilmesiyle ilgili bir durum olduğuna işaret ederek, “Bu konuda Avrupa düzeyinde görüşmeler yapılıyor. Ulusal bir tedbir alınması planlanmıyor” dedi.

Tartışmanın Afrika filleri açısından önemsiz olduğunu belirten Throm, buradaki konunun listedeki hayvan türlerinin artırılması olduğunu, fillerin bu listede zaten yer aldığını aktardı.

Toplantıda yer alan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sesbatian Fischer de hükümete Botsvana’dan fillerin hediye edileceğine dair resmi bir belge verilip verilmediğine ilişkin bir soru üzerine, şimdiye kadar Botsvana’nın resmi bir “hediye belgesini” Alman hükümetine vermediğini belirtti.

Fischer, “Başkan’ın (Mokgweetsi Masisi) kendisi de Almanya’daki havanın kötü olduğuna ve filler için belki de iyi olmayacağına işaret etti.” ifadesini kullandı.

"Berlin'de oturup Botsvana'daki meselelerimizde fikir sahibi olmak çok kolay"

Dünyanın en yoğun fil nüfusuna sahip ülkesi Botsvana'nın Devlet Başkanı Masisi, fil nüfusunun korunmasına yönelik faaliyetlere devam etmeleri durumunda Almanya'ya 20 bin fil gönderebileceklerini belirterek, "Berlin'de oturup Botsvana'daki meselelerimiz hakkında fikir sahibi olmak çok kolay" demişti.

Yaklaşık 130 bin filin yaşadığı Botsvana'da, koruma çabaları sonucunda fil nüfusunun çok arttığına dikkati çeken Masisi, fil sürülerinin mülklere ve mahsullere hasar verip, insanların ölümüne yol açtığını belirtmişti.

Botsvana'da fil avcılığı

Dünya fil nüfusunun yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan Botsvana'da fil avcılığı 2014'te yasaklanmıştı. Bu yasak, fil nüfusundaki patlama ve yerel halkın talebi doğrultusunda 2019'da kaldırılmıştı.

Masisi, Almanya gibi ülkelerin avlanan hayvanların ithalatına kısıtlama getirmesinin Botsvanalıları yoksullaştıracağını söylemişti.