2 Eylül 2026 tarihinde saat 06.15 sıralarında, Zeynel Geçit yönetimindeki MA 534 plakalı Mercedes marka aracın motor bölümünde, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana gelmiştir

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri, alevlere hızlı ve profesyonel şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin başarılı çalışması sayesinde yangının büyümesi ve çevreye sıçraması önlendi.

Yangın sonucu aracın motor bölümü ile elektrik ve plastik aksamları tamamen yanarken, ön camı yüksek ısı nedeniyle patladı ve iç döşemesi kullanılamaz hale geldi.