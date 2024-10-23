Polisten verilen bilgiye göre, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında Mertcan ELGALP (E-29), yönetimindeki JT 222 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj içerisindeki bordür taşına, ardından da elektrik direğine çarpıp takla atarak karşı şerit içerisinde tavanı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Lapta’da Şht. İbrahim Nidai Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında ise Halil İbrahim KAÇAK (E-29) 187 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HB 823 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet ÇETİN (E-34) yönetimindeki FJ 710 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan FJ 710 plakalı araç sürücüsü Mehmet ÇETİN, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak trafik kazası yapan FJ 710 plakalı araç sürücüsü Halil İbrahim KAÇAK tutuklandı.