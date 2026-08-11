Alsancak’ta alkollü olduğu sırada park yeri nedeniyle tartıştığı kadının evinin giriş kapısına tekme atarak zarar veren şahıs, ardından boya kovasını kadının ayağına fırlatıp darp etti ve küfür savurdu.

Olay, 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.15 sıralarında Alsancak’ta meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, A.A. (K-56), alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bulunduğu sırada, aracını kendi yerine park ettiği gerekçesiyle N.D. (K-44)’nin ikametgahının giriş kapısına kasten tekme atarak zarar verdi.

A.A.’nın daha sonra boya kovasını N.D.’nin ayağına attığı, darp ettiği ve küfür ettiği belirtildi. Alkollü olduğu tespit edilen A.A.’nın nefes örneği vermeyi de reddettiği kaydedildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında A.A. tutuklanırken, polis soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.