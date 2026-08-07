Polisin verdiği bilgiye göre, 7 Ağustos 2026 tarihinde saat 01.45 sıralarında Alsancak'ta bir ikametgahta bulunan K.G. (24) ile Ç.A. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar önce birbirlerine elleri ve ayaklarıyla saldırdı. Kavga sırasında K.G., elindeki kırık içki bardağıyla Ç.A.'nın yüzüne vurdu. Ç.A. sağ kaş ve alın kısmından yaralanırken, elindeki kırık bardağı kullanan Ç.A. da K.G.'nin başına vurarak onu yaraladı.

Yaralanan Ç.A., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra beyin ve travmatoloji servisinde müşahede altına alındı. K.G. ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilerek tutuklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.