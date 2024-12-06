Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

05.12.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Alsancak’ta yapımı devam etmekte olan bir araç park yeri inşaatında, Zafer ÖZDOĞAN (E-29), iskele üzerinde kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 1,50 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisine ardından sağ bacağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.