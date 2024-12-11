Tabipler Birliği Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, KTTB’nin hekimlik mesleğinin etik kurallara uygun bir şekilde yürütülmesi ve halk sağlığının korunması adına kayıt dışı hekimlik faaliyetleriyle mücadeleye kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

- “Kayıt dışı ve kaçak sağlık hizmeti sunan kişilere itibar edilmemeli”

Kayıtsız veya yetkisiz kişiler tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, “Halkımız, tıbbi işlemler için yalnızca KTTB’ye kayıtlı ve yetkili hekimlere başvurmalı ve uygulatmalıdır. Kayıt dışı ve kaçak sağlık hizmeti sunan kişilere itibar edilmemelidir. Kaçak tıbbi uygulamalar, sağlık açısından çok ciddi tehlike oluşturmasının yanında önemli bir halk sağlığı sorunudur.” ifadelerine yer verildi.

KTTB’nin hekim olmayan veya hekim olup Birliğe kayıtlı olmadan tıbbi uygulama yapan kişileri engellemek ve sağlık hizmetlerinin güvenilirliğini sağlamak adına denetimlerini arttıracağının belirtildiği açıklamada, Birliğin yasal süreçlerin takipçisi olmaya devam edeceği kaydedildi.