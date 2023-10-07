Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde dün 19.00 sıralarında, Ali Demirağ yönetimindeki LH 080 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada sağ şeritte aynı istikamete doğru seyreden Burak Çelikkıran yönetimindeki TPV 735 plakalı salon aracın önünü tıkayarak kazaya neden oldu.

Çarpmanın etkisiyle, her iki araç savrularak yolun kuzey kısmında bulunan bir metre derinliğindeki banket içerisine düştü.

Polis, kaza sonucu yaralanan TPV 735 plakalı araç sürücüsü Burak Çelikkıran’ın, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğunu açıkladı.