Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 71 yaşındaki B.Y. yaralandı.
Polis açıklamasına göre kaza, saat 11.50 sıralarında meydana geldi.
Kazada, İ.B. (E-77) yönetimindeki salon araç, batı istikametine doğru seyir halindeyken yaya geçidi üzerinde güneyden kuzeye doğru yolu geçmeye çalışan B.Y.’ye (K-71) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan B.Y., Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisinin halen sürdüğü belirtildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü İ.B. tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.