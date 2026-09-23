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Yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü İ.B. tutuklanırken , soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaza sonucu yaralanan B.Y., Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisinin halen sürdüğü belirtildi.

Polis açıklamasına göre kaza, saat 11.50 sıralarında meydana geldi.

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