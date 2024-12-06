Değerli metal Perşembe günü yüzde 0,7 düştü ve bu 25 Kasım’dan bu yana en büyük düşüşü oldu.

Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam raporu, politika yapıcıların 17-18 Aralık’ta Washington’da bir araya gelmelerinden önce yayınlanacak önemli veri. Swap piyasaları 25 baz puanlık bir indirimi fiyatlandırırken, güçlü işgücü rakamları merkez bankasını gelecek yıl agresif bir parasal genişleme uygulamaktan vazgeçirebilir. Daha düşük oranlar faiz getirmeyen altın için olumlu.

Külçe fiyatları, Donald Trump’ın seçim zaferinin ardından doların yükselmesi ve Orta Doğu’daki gerginliğin azalmasıyla Ekim ayı sonlarındaki rekor seviyeden geriledi. Yine de, ABD faiz indirimleri ve merkez bankası alımlarıyla desteklenmesi ile yükselmeye devam ediyor.

Macquarie Gruba göre, Fed’in faiz oranlarını düşürme hamlesi ve merkez bankalarının daha fazla alım yapmasıyla altının önümüzdeki yıl daha da yükselme ve muhtemelen rekora ulaşma potansiyeli var. Fiyatların 2025’in ilk çeyreğinde ons başına ortalama 2.650 dolar olması bekleniyor.

Spot altın, Singapur’da sabah 7:21 itibarıyla ons başına 2.632,73 dolarda çok az değişti ve küçük bir haftalık düşüşe doğru gidiyor. Gümüş ve paladyum yükselirken, platin düştü.