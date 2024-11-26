Altın bir önceki seansı yüzde 3,3 gerileyerek sert bir düşüş göstermesinin ardından yatay bir seyir izliyor.

Spot piyasada haftanın ikinci işlem gününde ons altın 2 bin 627 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 924 TL’nin üzerinde seyrediyor.

Trump, ithalat vergilerinin ABD sınırlarından geçen göçmenleri ve yasadışı uyuşturucuları engellemek için gerekli olduğunu söylerken, Çin mallarına ek yüzde 10 gümrük vergisi sözü verdi. Daha güçlü dolar, birçok alıcı için daha pahalı hale getirdiği için altının cazibesini azaltıyor.

İsrailli bir yetkiliye göre, İsrail güvenlik kabinesinin Salı günü Lübnan’ın Hizbullah’ıyla bir ateşkes anlaşması üzerinde oy kullanması bekleniyor ve anlaşmanın kabul edilmesi muhtemel görülüyor.

Değerli metal, merkez bankalarının satın alımları ve Fed’in faiz indirimlerine yönelmesiyle desteklenen bu yıl hala yüzde 25’ten fazla yükseldi. Birçok analist, Goldman Sachs Group Inc. ve UBS’nin 2025’te daha fazla kazanç elde edeceğini öngörerek görünüm konusunda olumlu kalmaya devam ediyor.