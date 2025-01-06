Altın, hafta sonu Fed yetkililerinin açıklamalarında; ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz oranlarını düşürme konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergileyeceği görüşünü pekiştirmesiyle düşüşünü sürdürdü.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Fed Yöneticisi Adriana Kugler’in enflasyonla mücadeleyi bitirme ve yüzde 2 hedefine ulaşma ihtiyacını vurgulamasının ardından külçe altın ons başına 2.640 dolara yakın işlem gördü. Altın faiz ödemediği için daha düşük oranlar genellikle altının yararınadır.

Fed, geçen ay 2025’te yapmayı beklediği faiz indirimi sayısını azalttı. Fed Başkanı Jerome Powell politika yapıcıların borçlanma maliyetlerini düşürme konusunda daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Bu, geçen yıl ABD’deki parasal genişlemenin de etkisiyle rekor kıran ve yüzde 27 artış gösteren değerli metal için bir engel olabilir.

Spot altın, Cuma günü yüzde 0,7 düştükten sonra Singapur’da sabah 8:29 itibarıyla ons başına 2.639,46 dolarda sabit kaldı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 arttı. Gümüş yatay seyrederken, paladyum ve platin düştü.