Yatırımcılar, Fed’in son toplantısına ilişkin tutanakların para politikasının gelecekteki seyrine dair yeni ipuçları vermesini bekliyor.

Spot altın yüzde 0,2 artışla ons başına 4.424,28 dolara yükseldi. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,2 yükselerek 4.480,90 dolara çıktı.

ABD doları, başlıca para birimleri karşısında birkaç ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam etti. Doların zayıflaması, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, altının yükselişini sürdürmesinde geçen hafta açıklanan zayıf ABD ekonomik verilerinin etkili olduğunu belirterek, bu verilerin Fed’in yıl sonuna kadar faizleri mevcut seviyelerde tutacağı beklentisini güçlendirdiğini söyledi.

Anketlere göre, uzmanların çoğu Fed’in gelecek ay ve yıl sonuna kadar politika faizini değiştirmemesini bekliyor.

Piyasalarda Fed’in eylül ayında 25 baz puanlık faiz artıracağına ilişkin beklentiler de hızla geriledi. Temmuz ayında beklenmedik istihdam kaybı yaşanması, beklentilerin altında kalan tüketici enflasyonu ve zayıf perakende satış verilerinin ardından yatırımcılar artık faizin sabit tutulmasına yaklaşık yüzde 65 ihtimal veriyor.

Piyasaların odağında şimdi, Fed’in son para politikası toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak toplantı tutanakları bulunuyor.

Sycamore, İran kaynaklı daha şahin açıklamaların da altının güvenli liman özelliğini yeniden öne çıkardığını belirterek, “Altın, yükselen tahvil getirilerine rağmen güvenli liman statüsünü yeniden kazanıyor gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

İranlı üst düzey bir yetkili, ABD ile kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik görüşmelerin çıkmaza girmesi nedeniyle ülkenin “tamamen saldırgan” bir askeri duruşa geçeceğini söyledi. Washington ise mevcut geçici ateşkesin uzatılmayacağını açıkladı.

Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 0,9 yükselerek ons başına 66,40 dolara çıkarken, platin yüzde 0,2 artışla 1.772,75 dolara yükseldi. Paladyum ise yüzde 0,3 düşüşle 1.330,05 dolara geriledi.