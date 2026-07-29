Spot altın, ons başına 4.029,08 dolarda yatay kalırken, ağustos vadeli ABD altın vadeli kontratları %0,2 düşüşle 4.028,10 dolara geriledi.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, “Altının seyri büyük ölçüde bugünkü FOMC toplantısına bağlı. Son dönemdeki düşüş eğiliminin tersine dönmesi için Fed’in daha az şahin bir söylem benimsemesi gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Fed’in faiz kararı TSİ 21.00’de açıklanacak, Fed Başkanı Kevin Warsh ise TSİ 21.30’da konuşacak.

FedWatch verilerine göre piyasalar Fed’in faizleri sabit bırakmasına yüzde 70, 25 baz puanlık faiz artırımına ise yüzde 30 olasılık veriyor. Eylül toplantısında faiz artışı ihtimali ise yüzde 76 seviyesinde fiyatlanıyor.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası (BoE) ile Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) da perşembe ve cuma günkü toplantılarında faizleri değiştirmemesi, ancak yükselen enflasyona karşı temkinli mesajlar vermesi bekleniyor. Altın enflasyona karşı korunma aracı olarak görülürken, yüksek faizler faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

Jeopolitik cephede ABD ordusu, İran’ın Orta Doğu’daki ABD güçlerine yönelik fırlattığı çok sayıda balistik füzenin engellendiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları ise Ürdün’deki bir ABD hava üssü ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nı hedef alan balistik füze saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

ABD ham petrol stoklarındaki düşüşün etkisiyle petrol fiyatları yükseliş eğilimi gösterdi.

Commerzbank ise yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 4.500 dolara düşürürken, gümüşün yıl sonunda ons başına 67 dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı.

Spot gümüş yüzde 0,9 yükselişle 57,65 dolara, platin yüzde 0,3 artışla 1.600,40 dolara çıkarken, paladyum yüzde 0,7 düşüşle 1.261 dolara geriledi.