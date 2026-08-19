Piyasa katılımcıları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakların açıklanmasını bekliyor.

Spot altın, salı günü yaklaşık yüzde 2 gerilemesinin ardından yüzde 0,2 yükselerek ons başına 4.342,33 dolara çıktı. Aralık vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,6 düşüşle 4.396,30 dolara geriledi.

ABD tahvil getirileri önceki yüksek seviyelerinden geri çekilerek yön değiştirdi. Bu hareket küresel tahvil satışlarının ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la herhangi bir görüşme yapılmadığını ve Hürmüz Boğazı’nın açık olduğunu söyledi. Bu açıklama, İran’ın kritik su yolunun gemi trafiğine kapalı olduğu yönündeki açıklamasıyla çelişti. Yaklaşık altı aydır devam eden çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmaya yönelik beklentilerin azalması petrol fiyatlarını yükseltti.

Artan enerji fiyatları, son dönemde ABD’de istihdam kayıpları, daha ılımlı enflasyon ve temmuz ayında zayıf perakende satışlar görülmesine rağmen, enflasyonu kontrol altına almak için daha yüksek faiz gerektirebileceği beklentisini güçlendirebilir.

Altın enflasyona karşı korunma aracı olarak bilinse de yüksek faizler genellikle altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar şu anda Fed’in eylülde faizleri sabit tutma ihtimalini yüzde 65, faiz artırma ihtimalini ise yüzde 35 olarak fiyatlıyor.

Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 0,5 düşüşle 62,99 dolara, platin yüzde 0,3 yükselişle 1.717,03 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 0,3 düşerek 1.286,73 dolara geriledi.