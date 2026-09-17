Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışını ve daha fazla sıkılaşmanın gelebileceğine ilişkin mesajını değerlendirmesiyle Perşembe günü yüzde 1’in üzerinde yükseldi.

Petrol fiyatlarında önceki gün başlayan yükselişin ivme kaybetmesi de altını destekledi.

Spot altın, Çarşamba günü yaklaşık altı haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 1,1 artışla ons başına 4.310,49 dolara yükseldi. ABD altın vadeli kontratları ise Aralık teslimatında yaklaşık yüzde 1 düşüşle 4.348,70 dolara geriledi.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan’ın Umman üzerinden ek ham petrol kargoları sunacağına ilişkin haberlerin arz kesintisi endişelerini azaltmasıyla önceki seanstan gelen kayıplarını genişletti.

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Petrol fiyatları izlenmesi gereken önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Petrol fiyatları düşmeye devam ederse, en azından orta vadede altın fiyatlarının yükselmesini destekleyebilir. Bu gerçekleşene kadar altının belirli bir bantta hareket etmesini bekliyorum” dedi.

Wong, altındaki mevcut yükselişin büyük ölçüde teknik faktörlerden kaynaklandığını ve Fed’in şahin mesajının piyasalarda büyük ölçüde fiyatlandığını belirtti.

Altın enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz oranları, faiz getirisi sağlayan varlıkların cazibesini artırarak altının çekiciliğini azaltıyor.

Fed, Çarşamba günü faiz oranlarını artırırken önümüzdeki aylarda daha fazla faiz artışının sinyalini verdi. ABD Merkez Bankası’nın yeni başkanı Kevin Warsh da oybirliğiyle alınan karara katıldı. Karar, Trump yönetiminin enflasyonu kontrol altına alma konusunda şu ana kadar başarılı olamadığının ve politika yapıcıların daha da kötüleşmesinden endişe ettiği enflasyonist baskıların devam ettiğinin kabulü niteliğinde değerlendirildi.

Güncellenen çeyreklik ekonomik projeksiyonlara göre, 18 politika yapıcısından 16’sı bu yılın sonuna kadar en az bir 25 baz puanlık faiz artışı daha bekliyor. Yalnızca iki politika yapıcı faizlerin mevcut seviyede kalacağını öngörüyor.

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) Perşembe günü faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Ancak yatırımcılar, yüksek enerji fiyatlarının bankayı Fed’in izinden gitmeye zorlayabileceğine ilişkin herhangi bir sinyal olup olmadığını takip ediyor.

Orta Doğu’da ise Husiler, İran destekli savaşçıların hızlı ilerleyişlerinin ardından elde ettikleri kazanımları pekiştirdiği bir dönemde Suudi savaş uçaklarının Yemen’i yoğun şekilde bombaladığını açıkladı.

Spot gümüş yüzde 1,4 artışla 63,83 dolara yükselirken, platin yüzde 1,6 değer kazanarak 1.780,55 dolara, paladyum ise yüzde 2 yükselerek 1.295 dolara çıktı.