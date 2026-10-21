Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününe düşüş eğilimiyle başladı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın, 21 Ekim Çarşamba sabahı 6 bin 566 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 736 TL, yarım altın ise 21 bin 538 TL seviyelerinde bulunuyor.

21 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Sabah saatlerinde açıklanan verilere göre altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.566,78 TL Dövizin ateşi düşmüyor... İçeriği Görüntüle

Çeyrek altın: 10.736,69 TL

Yarım altın: 21.538,89 TL

Cumhuriyet altını: Yaklaşık 42.815 TL

Ons altın: 4.122,81 dolar

Altın piyasasında gözler faiz kararlarında

Uluslararası piyasalarda ons altının gerilemesi ve faiz beklentileri, değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor. Uzmanların yakından izlediği dolar kuru ve küresel ekonomik gelişmelerin, altının önümüzdeki günlerdeki seyrinde belirleyici olması bekleniyor.

Altın fiyatları gün içerisinde piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.