Spot altın yüzde 0,4 artışla 4.391,07 dolar/ons seviyesine yükseldi. Fiyatlar geçen hafta iki ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini görmüştü. Aralık vadeli ABD altın kontratları da %0,3 yükselerek 4.448,10 dolara çıktı.

Dolar endeksi %0,1 gerilerken, dolar üzerinden fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale geldi.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, zayıf enflasyon verilerinin doları baskı altında tuttuğunu ve altının 4.400 dolar seviyesine doğru ilerlemesi için alan açtığını söyledi. Waterer, altının 4.500 doların üzerinde kalıcı bir yükseliş gösterebilmesi için doların daha fazla değer kaybetmesi veya enerji fiyatlarında daha belirgin bir düşüş yaşanması gerekebileceğini belirtti.

ABD’de temmuz ayında tarım dışı istihdamın beklenmedik şekilde gerilemesi ve tüketici enflasyonunun sınırlı kalması, Fed’in eylül ayında faiz artıracağı beklentilerini zayıflattı. CME FedWatch verilerine göre piyasalar şu anda eylülde faiz artırımı ihtimalini %30 olarak fiyatlıyor. Bu oran bir ay önce %47 seviyesindeydi.

Faizlerin düşmesi, getiri sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini azaltarak değerli metalin yatırımcılar açısından cazibesini artırıyor.

Piyasalar şimdi Fed’in temmuz ayındaki toplantısına ilişkin toplantı tutanaklarına odaklanmış durumda. Çarşamba günü yayımlanacak tutanakların, politika yapıcıların faiz politikasına ilişkin görüşlerine dair yeni ipuçları vermesi bekleniyor.

Jeopolitik cephede ise ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcileri, Mısır, Katar ve Türkiye’den arabulucularla pazar günü Kahire’de bir araya geldi. Görüşmelerin Trump’ın Gazze barış planını ilerletmeyi amaçladığı belirtilirken, İsrail’in Gazze’de hava saldırılarını sürdürmesi gerilimin devam ettiğine işaret ediyor.