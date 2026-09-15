Gram altın 6 bin 700 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 11 bin TL bandında seyrediyor. Küresel piyasalarda ise ons altın 4 bin 300 dolar civarında hareket ediyor. Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
15 Eylül 2026 sabah saatleri itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın
Alış: 6.717,56 TL
Satış: 6.718,35 TL
Çeyrek altın
Alış: 10.748,09 TL
Satış: 10.984,51 TL
Yarım altın
Alış: 21.429,01 TL
Satış: 21.969,02 TL
Tam altın
Alış: 43.326 TL
Satış: 43.837 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 44.261 TL
Satış: 44.931 TL
Ons altın
Alış: 4.297,45 dolar
Satış: 4.297,99 dolar