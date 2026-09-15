Gram altın 6 bin 700 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 11 bin TL bandında seyrediyor. Küresel piyasalarda ise ons altın 4 bin 300 dolar civarında hareket ediyor. Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

15 Eylül 2026 sabah saatleri itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın

Alış: 6.717,56 TL

Satış: 6.718,35 TL

Çeyrek altın

Alış: 10.748,09 TL

Satış: 10.984,51 TL

Yarım altın

Alış: 21.429,01 TL

Satış: 21.969,02 TL

Tam altın

Alış: 43.326 TL

Satış: 43.837 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 44.261 TL

Satış: 44.931 TL

Ons altın

Alış: 4.297,45 dolar

Satış: 4.297,99 dolar