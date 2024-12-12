Altın, önemli ABD enflasyon raporunun, politika yapıcıların gelecek hafta bir araya geleceği Fed’in başka bir faiz indirimi beklentilerini desteklemesinin ardından yükselişini sürdürdü.

Spot piyasada haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 2 bin 712 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 3 bin 40 TL’nin üzerinde seyrediyor.

Rapor, Fed’in yılın son toplantısında 25 baz puanlık bir düşüşe dair ihtimalleri destekledi. Düşük borçlanma maliyetleri, faiz getirisi olmayan altın için genellikle olumludur.

Altın bu yıl neredeyse yüzde 30 oranında yükseldi, bir dizi rekor kırdı ve 1979’dan bu yana en güçlü performansına doğru ilerliyor. Öte yandan altın, Fed’in gevşemeye, güvenli liman talebine ve sürdürülebilir merkez bankası alımlarına yönelmesiyle desteklendi.

Çin Halk Bankası Cumartesi günü, altı aylık bir aradan sonra Kasım ayında alımlara yeniden başladığını bildirdi ve Donald Trump’ın ABD seçimlerini kazanmasının ardından fiyatlar düştükten sonra değerli metali destekledi.