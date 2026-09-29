ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, ons altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Altın, küresel piyasalarda yaklaşık yedi haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

29 Eylül sabahındaki piyasa verilerine göre gram altının satış fiyatı yaklaşık 6.500 TL, çeyrek altının satış fiyatı ise 10.500–10.700 TL bandında bulunuyor. Fiyatlar piyasa ve kuyumcu makaslarına göre farklılık gösterebiliyor.

29 Eylül 2026 güncel altın fiyatları:

• Gram altın: 6.486 TL alış – 6.507 TL satış

• Çeyrek altın: 10.447 TL alış – 10.527 TL satış

• Yarım altın: 20.829 TL alış – 20.989 TL satış

• Tam altın: 41.799 TL alış – 42.099 TL satış

• Ons altın: 4.124 dolar civarında

Kapalıçarşı verilerinde ise fiyatlar bir miktar daha yüksek seyrediyor. Gram altın yaklaşık 6.562 TL alış, 6.576 TL satış, Cumhuriyet altını ise yaklaşık 43.376 TL alış, 44.337 TL satış seviyesinde bulunuyor.