Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 4 bin 91 dolar seviyelerine gerilerken, gram altın 6 bin 532 TL seviyelerinde işlem gördü.

22 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Sabah saatlerinde açıklanan verilere göre gram altın 6 bin 532,07 TL'den, çeyrek altın 10 bin 686 TL'den, yarım altın 21 bin 366 TL'den satışa sunuldu.

Tam altın 42 bin 912,97 TL, Cumhuriyet altını ise 42 bin 594 TL seviyelerinde işlem gördü. Ons altının fiyatı ise 4 bin 91,13 dolar olarak kaydedildi.

Piyasaların gözü Fed'de

Uzmanlar, küresel enflasyon endişeleri ve faiz beklentilerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.

Yatırımcılar, ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin açıklamalarını yakından takip ederken, altın piyasasındaki dalgalı seyrin önümüzdeki günlerde de devam edebileceği değerlendiriliyor.