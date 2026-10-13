Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda ons altın 4 bin 180 dolar seviyelerinde hareket ederken, iç piyasada gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının fiyatları merak konusu oldu.

13 Ekim Salı günü sabah saatlerinde gram altının satış fiyatı 6 bin 653 TL, çeyrek altının satış fiyatı ise 10 bin 877 TL seviyelerinde kaydedildi.

13 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Sabah saatlerinde kaydedilen alış ve satış fiyatları şöyle:

Altın türü Alış Satış Gram altın 6.652,07 TL 6.653,01 TL Çeyrek altın 10.643,25 TL 10.877,52 TL Yarım altın 21.219,98 TL 21.755,05 TL Tam altın 42.178,48 TL 43.010,32 TL Cumhuriyet altını 43.716,00 TL 44.379,00 TL

Gözler ABD'den gelecek verilere çevrildi

Altın piyasasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve açıklanacak enflasyon verileri yakından izleniyor.

Doların küresel piyasalardaki seyri ve tahvil faizlerindeki değişimler de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Uzmanların ve yatırımcıların odağında, önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik verilerin değerli metaller üzerindeki olası etkileri bulunuyor.