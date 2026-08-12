Altın, ons başına 4 bin 400 doların üstüne doğru yükselerek önceki seanstaki kayıplarını telafi etti. Yatırımcılar, Fed’in politika görünümüne dair yeni ipuçları sağlayabilecek önemli ABD enflasyon verilerine hazırlanıyordu.

Piyasalar, Fed’in Temmuz ayında faizleri değiştirmemesinin ardından Eylül ayında 25 baz puan artırıp artırmayacağı konusunda bölünmüş durumda; yükselen petrol fiyatları ise şahin bir eğilimi güçlendiriyor.

Bu arada, yatırımcılar değişen sinyaller arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için ABD-İran anlaşmasının olasılıklarını değerlendirdi.

Pakistan Savunma Bakanı, Washington ve Tahran’ın boğaz konusunda “bir tür anlaşmaya yakın” olduğunu söylerken, İran ve Umman arasındaki görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığına dair haberler de vardı.

Öte yandan, altın, özellikle Çin’den gelen yatırım talebi ve merkez bankası alımlarından destek almaya devam etti. Çin Merkez Bankası, Haziran ayında yaklaşık 15 ton alım yaptıktan sonra Temmuz ayında rezervlerine yaklaşık 20 ton daha ekleyerek Ekim 2023’ten bu yana en büyük aylık artışı kaydetti.

Ons altın

Ons altın güne 4 bin 368 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 362 dolar, en yüksek de 4 bin 415 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 401 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın

Gram altın güne 6 bin 703 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 694 lira, en yüksek de 6 bin 779 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 758 liradan alıcı buluyor.