Altın, ons başına 4.350 doların altına düşerek, yatırımcıların Fed’in politika görünümünü ve Ortadoğu’daki gelişmeleri değerlendirirken kar realizasyonu yapmasıyla önceki seanstaki kayıplarını genişletti.

Dün açıklanan veriler, ABD çekirdek üretici fiyatlarının Temmuz ayında beklenenden daha az arttığını göstererek, Çarşamba günkü düşük TÜFE raporunun ardından enflasyon baskılarının genel olarak yoğunlaşmadığına dair daha fazla kanıt sundu. Daha düşük fiyat verileri, Fed’in kısa vadede faiz oranlarını artırması üzerindeki baskıyı azaltıyor. Piyasalar artık Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı olasılığını yüzde 35 civarında fiyatlıyor, bu oran bir hafta önce yüzde 55’ti.

Bu arada, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik çabalar çıkmaza girmiş durumda ve bu durum, yatırımcıları enerji fiyatlarını yükseltebilecek ve enflasyon baskılarını yeniden alevlendirebilecek bir tırmanma riskine karşı temkinli tutuyor.

Ons altın

Ons altın güne 4 bin 353 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 311 dolar, en yüksek de 4 bin 364 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 324 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın

Gram altın güne 6 bin 689 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 635 lira, en yüksek de 6 bin 719 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 654 liradan alıcı buluyor.