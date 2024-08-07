Altın fiyatlarındaki hareketli seyir haftanın üçüncü gününde de devam ediyor.

Geçen hafta cuma günü ABD’de iş gücü piyasasının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte ülkede resesyon endişeleri artmış bu durum küresel borsalar, petrol ve altın gibi değerli emtialar üzerinde önemli etki yapmıştı. Yeni haftada küresel borsalarda sert düşüşler dikkat çekerken, altın fiyatları da aşağı yönlü bir seyir izledi.

Bugüne 2 bin 393 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2 bin 379 dolar, en yüksek ise 2 bin 396 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2 bin 582 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2 bin 586 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2 bin 568 lira, en yüksek ise 2 bin 611 lira seviyeleri test edildi. Çeyrek altın ise 4 bin 335 liradan satılıyor.

Haftaya 2 bin 444 dolardan başlayan ons altın salı günü 2 bin 381 doları gördükten sonra 2 bin 390 dolardan kapandı. Ons altında görülen satış baskısı yurt içinde gram altın fiyatını aşağı yönlü etkiledi.