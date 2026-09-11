11 Eylül 2026 Cuma sabahı serbest piyasada gram altın 6 bin 750 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 11 bin TL civarında seyrediyor.
11 Eylül 2026 güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın
Alış: 6.751,67 TL
Satış: 6.752,65 TL
Çeyrek altın
Alış: 10.802,67 TL
Satış: 11.040,59 TL
Yarım altın
Alış: 21.537,82 TL
Satış: 22.081,17 TL
Tam altın
Alış: 43.441,00 TL
Satış: 44.001,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 43.210,67 TL
Satış: 44.027,29 TL
22 ayar bilezik
Alış: 6.107,81 TL
Satış: 6.327,45 TL
Ons altın
Alış: 4.315,89 dolar
Satış: 4.316,63 dolar