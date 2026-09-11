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11 Eylül 2026 güncel altın fiyatları şöyle:

11 Eylül 2026 Cuma sabahı serbest piyasada gram altın 6 bin 750 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 11 bin TL civarında seyrediyor.

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