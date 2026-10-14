Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Küresel ekonomik gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve döviz piyasalarındaki hareketlilik, değerli metalin fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

14 Ekim Çarşamba sabahı saat 06.50 itibarıyla gram altın 6 bin 611,50 TL'den satılırken, çeyrek altın 10 bin 809,80 TL, yarım altın ise 21 bin 621,09 TL seviyesinde işlem gördü. Cumhuriyet altınının satış fiyatı 43 bin 106,98 TL olarak kaydedilirken, ons altın 4 bin 166 dolar civarında seyretti.

Altın fiyatlarında son durum

Güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6 bin 610,63 TL, satış fiyatı 6 bin 611,50 TL oldu. Çeyrek altın 10 bin 577 TL'den alınırken 10 bin 809,80 TL'den satılıyor. Yarım altının alış fiyatı 21 bin 89,30 TL, satış fiyatı ise 21 bin 621,09 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını 42 bin 308,01 TL'den alınırken 43 bin 106,98 TL'den satılıyor. Tam altının satış fiyatı ise 43 bin 719 TL olarak kaydedildi.