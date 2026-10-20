Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcıların gözü gelecek hafta açıklanacak Fed faiz kararına çevrilirken, iç piyasada gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları merak ediliyor.

20 Ekim Salı günü sabah saatlerinde gram altın 6 bin 607 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 801 TL'den satılıyor. Uluslararası piyasalarda ise ons altın 4 bin 145 dolar seviyesinde bulunuyor.

20 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Sabah saat 07.17 itibarıyla altın satış fiyatları şöyle: