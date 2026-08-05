Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin yeniden güçlenmesiyle altın fiyatları 5 Ağustos'ta yükselişini sürdürdü. Ons altın 4.100 dolar seviyesini aşarken, yurt içinde gram altın da 6.300 TL sınırının üzerine çıkarak yeni zirvelere yaklaştı.

Piyasalarda yükselişi destekleyen en önemli gelişmeler arasında ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara ilişkin beklentiler, petrol fiyatlarındaki gerileme ve dolar endeksindeki zayıflama yer aldı. Uzmanlar, doların değer kaybetmesinin yatırımcıları yeniden altına yönlendirdiğini belirtirken, gözlerin bugün açıklanacak kritik ABD ekonomik verilerine çevrildiğini ifade ediyor.

5 Ağustos sabahı itibarıyla gram altın 6.300 TL'nin üzerinde işlem görürken, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında da yükseliş dikkat çekti. Analistler, küresel gelişmelerin seyrine bağlı olarak altındaki volatilitenin gün boyunca devam edebileceğini belirterek yatırımcıların ekonomik veri akışını yakından izlemesi gerektiğini vurguluyor.