Spot altın yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.076,53 dolara geriledi. Buna karşın fiyatlar haftalık bazda yüzde 0,6, aylık bazda ise yaklaşık yüzde 1,7 yükselişe hazırlanıyor. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,4 düşüşle 4.074,20 dolardan işlem gördü.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altındaki geri çekilmenin kâr realizasyonu ve ABD dolarındaki toparlanmadan kaynaklandığını belirterek, “Altın bu ay daha güçlü bir performans sergiledi. Özellikle 4 bin dolar seviyesi güçlü bir destek oluşturdu ve düşüşlerde alıcıları cezbetti.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD doları, perşembe günü Ocak 2023’ten bu yana en sert günlük düşüşünü yaşamasının ardından yüzde 0,3 yükseldi. Güçlenen dolar, dolar cinsinden fiyatlanan altını yabancı yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günkü toplantısında faiz oranlarını sabit bırakırken, Başkan Kevin Warsh bir sonraki politika adımına ilişkin net bir sinyal vermedi. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, eylül ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 63 olarak fiyatlıyor.

Öte yandan Orta Doğu’da Mısır’ın Akdeniz kıyısındaki Dimyat Limanı’nda iki doğalgaz gemisinde yangına yol açan insansız hava aracı saldırısı, Süveyş Kanalı üzerinden yapılan sevkiyatlara yönelik yeni riskleri gündeme getirdi.

BCA Research analistleri ise uzun vadede Hürmüz krizinin etkisinin azalacağını ancak jeopolitik kutuplaşma, küreselleşmedeki yavaşlama ve ABD’nin mali dengesizliklerinin altını güvenli liman olarak desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 0,8, platin yüzde 1,7 ve paladyum yüzde 0,8 geriledi. Buna karşın platin ve paladyum aylık bazda yükseliş kaydetmeye hazırlanıyor.