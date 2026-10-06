Saat 09.04 itibarıyla gram altın 6 bin 518 TL seviyesinde işlem görürken, spot ons altın ise 4 bin 117 dolar civarında seyrediyor. Gram altın, 5 Ekim'i 6 bin 541 TL seviyesinde tamamlamıştı.

Sabah saatlerindeki piyasa verilerinde çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 600–10 bin 700 TL bandında, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 44 bin TL'nin üzerinde seyrediyor. Fiyatlar piyasa ve kuyumcular arasındaki alış-satış makasına göre farklılık gösterebiliyor.

Altındaki geri çekilmede doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş etkili oluyor. Buna karşılık ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz beklentileri ve merkez bankalarının altın talebi, düşüşün daha sert olmasını sınırlayan faktörler arasında gösteriliyor.

6 Ekim sabahı altın piyasasında öne çıkan seviyeler: