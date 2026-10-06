Saat 09.04 itibarıyla gram altın 6 bin 518 TL seviyesinde işlem görürken, spot ons altın ise 4 bin 117 dolar civarında seyrediyor. Gram altın, 5 Ekim'i 6 bin 541 TL seviyesinde tamamlamıştı.
Sabah saatlerindeki piyasa verilerinde çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 600–10 bin 700 TL bandında, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 44 bin TL'nin üzerinde seyrediyor. Fiyatlar piyasa ve kuyumcular arasındaki alış-satış makasına göre farklılık gösterebiliyor.
Altındaki geri çekilmede doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş etkili oluyor. Buna karşılık ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz beklentileri ve merkez bankalarının altın talebi, düşüşün daha sert olmasını sınırlayan faktörler arasında gösteriliyor.
6 Ekim sabahı altın piyasasında öne çıkan seviyeler:
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Gram altın: 6.518 TL
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Çeyrek altın: yaklaşık 10.676 TL
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Yarım altın: yaklaşık 21.353 TL
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Cumhuriyet altını: yaklaşık 44.329 TL
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Ons altın: yaklaşık 4.117 dolar