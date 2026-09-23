Altın fiyatları 23 Eylül 2026 Çarşamba gününe dalgalı bir seyirle başladı. Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimler iç piyasada altın fiyatlarına da yansıyor.
Sabah saatlerinde gram altının satış fiyatı 6 bin 822 TL seviyesinde bulunurken, çeyrek altın 11 bin 154 TL’den satılıyor. Ons altın ise 4 bin 349 dolar civarında işlem görüyor. Gram altında günlük değişim yüzde 0,19 civarında düşüşe işaret ediyor.
23 Eylül 2026 güncel altın fiyatları şöyle:
- Gram altın: Alış 6.821,53 TL – Satış 6.822,42 TL
- Çeyrek altın: Alış 10.913,92 TL – Satış 11.154,05 TL
- Yarım altın: Alış 21.759,47 TL – Satış 22.307,79 TL
- Cumhuriyet altını: Alış 43.658,19 TL – Satış 44.481,90 TL
- Tam altın: Alış 43.206 TL – Satış 43.719 TL
- 22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL – Satış 6.286,90 TL