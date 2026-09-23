Altın fiyatları 23 Eylül 2026 Çarşamba gününe dalgalı bir seyirle başladı. Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimler iç piyasada altın fiyatlarına da yansıyor.

Sabah saatlerinde gram altının satış fiyatı 6 bin 822 TL seviyesinde bulunurken, çeyrek altın 11 bin 154 TL’den satılıyor. Ons altın ise 4 bin 349 dolar civarında işlem görüyor. Gram altında günlük değişim yüzde 0,19 civarında düşüşe işaret ediyor.

23 Eylül 2026 güncel altın fiyatları şöyle: